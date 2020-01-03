Sinop'ta camiye engelli kapısı yapıldı - Son Dakika

Sinop'ta geçtiğimiz hafta kentte gündeme gelen engelli vatandaşların camiye giremediği için soğukta namaz kılmak zorunda kaldığı çağrısının ardından İl Müftülüğü camiye engelli kapısı hazırladı.



Sinop'ta Alaattin Keykubat Cami'de engelli vatandaşlar cami içerisine giremediği için kış günlerinde soğukta ibadet yapmaktaydı. Cemaatin dikkatini çeken bu görüntünün ardından bu duruma sessiz kalmayan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Caminin bir kapısını engelliler için dizayn ettirdi ve engelli vatandaşların cami içerisine girebilmesine olanak tanıdı.



Vicdanları rahatsız eden bu durumun giderildiğini gören vatandaşlar, "Başta İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra gönlümüz rahat olacak. Engelli vatandaşlarımız soğukta namaz kılmak zorunda kalmayacak. Herkesten Allah razı olsun" dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Çelik, "Camimize gelen tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız için engelli girişi kapısı yaptık. Kapının girişindeki halıyı kaldırıp muşamba minoflo serdik. Artık bu kapıdan yalnızca tekerlekli sandalyeli vatandaşlarımız girecek. Bu duruma duyarsız kalmayan ve bize isteklerini ileten cemaatimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SİNOP