Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

15.08.2022 12:15
Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Sinop'ta çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Sinop'ta çapari yöntemiyle avlanan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı.

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla limana döndü.

Balıkçıların çaparilerine takılan ve ağırlıkları 400 grama kadar çıkan palamutlar, tanesi 30 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, yeni sezon palamutlarının hayırlı olmasını diledi.

Çaparilere takılan palamutların satışına başladıklarını anlatan Kanal, "Yeni sezon hepimiz için hayırlı olacak inşallah. Hem biz balıkçılar hem de vatandaşlarımız için palamut ne kadar bol olursa o kadar iyi olacak. Çünkü palamut demek kaliteli protein demek. Bol olsun, ucuz olsun, herkes rahat rahat tüketsin." diye konuştu.

Kanal, şu an avlanan palamutların kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, vatandaşların ilk gün ilgisinden de memnun olduklarını dile getirdi.

Balıkçı Şükrü Can ise palamudun bu sezon yüz güldürmesini beklediklerini vurguladı.

Çaparilere takılan palamut sayısının memnuniyet verici olduğunu aktaran Can, "Bu sene palamut bol olacak gibi duruyor. Çaparilere takılmaya başladı bile. Şimdilik Karadeniz'in tamamında avcılığı yapılıyor. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olacak." ifadesini kullandı. ???????

YORUMLAR
500
Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı Sinop'ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi: 1 yaralı Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop'ta toprağa verildi Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop'ta toprağa verildi
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:05 Mutlulukları yüzlerinden okundu! Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ilk kez yan yana görüntülendi
12:00 İşte Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünlerin indirimli fiyatları
11:55 Ekrem İmamoğlu İstanbullulara saat verdi: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
11:32 Eş cinayetiyle girdiği cezaevinden çıktı! Sokak ortasında 2 kişiyi öldürdü
11:19 İstanbul'a yağmur yağıyor! Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
11:53 Subaşı, İmamoğlu'nu Balıkesir'e davet etti: Hem çok sevdiğiniz tatilinizi yaparsınız, hem de hizmet nasıl yapılıyor öğrenebilirsiniz
11:06 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
11:45 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Beni aldattığını düşündüm
10:55 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Motorine 1 lira 26 kuruşluk zam geliyor: Litresi 24 lirayı aşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 12:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement