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Sinop'ta çatı yangını - Son Dakika

Sinop'ta çatı yangını

20.02.2022 19:45
Sinop'ta çatı yangını

Sinop'un Erfelek ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Sinop'un Erfelek ilçesi Şehit Kenan Döngel Caddesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredekiler tarafından Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 30 dakika içinde söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta çatı yangını
Sinop'ta çatı yangını

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Sinop'ta çatı yangını Sinop'ta çatı yangını Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi

Erfelek, Yangın, Şehit, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta çatı yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta çatı yangını - Son Dakika
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