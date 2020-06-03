Sinop'ta çekek yeri meydan olarak düzenlenecek - Son Dakika

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Tersane Mahallesi'nde kayıkların bakım ve tamirinin yapıldığı alanı meydan olarak düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekek yerinin hemen yanında bulunan eski buzhane binasını da kültür merkezine dönüştüreceklerini, bu amaçla ihale için teklif topladıklarını belirtti.

Kültür merkezi ile düzenlenecek meydanın sanatsal ve etkinlikler açısından bir bütünlük oluşturacağını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımızın kayıklarının bakım, tamir ve onarımını yapmaları amacıyla meydanın bir bölümünü onlara ayırdık. Geri kalan kısmını etkinlik alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca meydanın bulunduğu sahil bandına kayık bağlama alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, oturma bankları, dinlenme alanları oluşturularak vatandaşlarımız için açık bir park halinde hizmete sunacağız. Festivaller, konserler ve diğer etkinlikler bu meydanda yapılacak. Sinop'a tarihi kale surlarının önünde yeni bir meydan hazırlıyoruz. Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız."