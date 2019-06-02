Son Dakika Haberleri: Sinop'ta çeltik ekimi başladı
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Sinop'ta çeltik ekimi başladı

56 dakika önce

TÜRKİYE'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı.

Sinop'ta çeltik ekimi başladı, System.String[]
TÜRKİYE'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Kentteki çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan çeltikte, ekim dönemi başladı. Çiftçiler, çeltik ekim alanlarının hazırlanmasının ardından, bu alanlara su veriyor. Daha sonra ekime başlayan çiftçiler çeltik tohumlarını, dar alanlarda el ve sırt motoru, geniş arazilerde ise traktörlerle toprakla buluşturuyor.
Türkiye'de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan çeltikte yeni dönemin verimli geçmesini bekledikleri belirten çiftçi Eşref Göksu, "Ekime başladık. Satış fiyatını tüccarlar belirliyor, bizim etkimiz olmuyor. Bazen oluyor 2,5 lira, bu sene 3 lira oldu mesela. Piyasa durumuna göre değişiyor. Gübre, tarım ilacı ve yakıt fiyatı arttı. Umarız bereketli bir sezon olur. Herkesin yüzü güler" dedi.


- Sinop
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
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