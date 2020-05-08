Sinop'ta çeltik ekimine başlandı - Son Dakika

Pirinç üretiminde önemli merkezlerden olan Sinop'un Boyabat ilçesinde üreticiler, yeni sezon için tarlaları çeltik tohumuyla buluşturuyor.

İlçede 34 köyde toplam 24 bin dekar arazide ekimine başlanan çeltikten bu sezon 17 bin ton pirinç elde edilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin pirinç ihtiyacının önemli bölümünün ilçelerindeki üreticiler tarafından karşılandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üreticilerin büyük özveriyle çeltik ekimine başladıklarını dile getiren Usta, bir ay sürecek ekim döneminde 25 ton çeltik tohumunun toprakla buluşacağını ifade etti.

Usta, "İlçemizde daha önce 21 köyde toplulaştırma uygulanmış, son kararname ile buna 13 köyümüz daha eklenmiştir. İleriki yıllarda gerek ekim alanları gerekse verim yönünden daha iyi yerlere geleceğiz." dedi.

"Devlet desteğinden memnunuz"

Çeltik üreticisi Satılmış Demir de devletin çeltik üreticilerine verdiği destekten memnun olduklarını söyledi.

Demir, "Geçen yıl çeltik fiyatları iyiydi ancak hava şartlarından dolayı istediğimiz randımanı alamamıştık. Tarlamıza ilacını, gübresini atıyoruz. Allah nasip ederse bu yıl iyi verim bekliyoruz. Şu anki çeltik fiyatları fevkalade iyi. Bu sene üretim ve rekolte iyi olursa hasat zamanı yüzümüz gülecek inşallah. Bazı çiftçilerimiz girdi fiyatlarından yakınıyor ama Allah'a şükür, devletimiz mazot, gübre desteği veriyor. Ürüne ayrıca destek veriyor. Memnunuz şu andaki halimizden." diye konuştu.

Ali Kartaloğlu da devlet desteklerini olumlu bulduğunu ancak artırılmasını beklediklerini ifade etti.