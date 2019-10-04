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Sinop'ta çeltik hasadı

14 dakika önce

Sinop'ta çeltik hasadıTürkiye'nin önemli üretim bölgelerinden olan Sinop'ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.

Sinop'ta çeltik hasadı

Türkiye'nin önemli üretim bölgelerinden olan Sinop'ta, mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.

Erfelek ilçesine bağlı Mertoğlu köyünde, tarlalarıyla özenle ilgilenen çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından ürünlerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla biçerdöverlerle araziye girilerek, çeltiklerin biçilmesine başlandı. Çiftçiler, kasalara doldurduğu ürünlerini tarladan çıkardı. Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraştığını anlatan Mert Ünal, Bu yıl yağmur yerinde yağdı, afet olmadı, rüzgar olmadı. Pirincimiz yatmadı, ayakta pirincimiz. Makinemiz de rahat biçiyor. Eğer yatık olsaydı geçen yılki gibi verim alamazdık. Afet olmadığı için pirinçlerimiz çok güzel, verimli hasat geçiriyoruz. Pirincimizde iddialıyız, kaliteli bizim pirincimiz dedi.

Sinop'ta çeltik hasadı

Erfelek, Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:41 Kaynak: DHA
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