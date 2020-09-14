Çeltik hasadına başlandı - SİNOP

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çeltik hasadından görüntüler

Biçerdöverden görüntüler

Hasadın kamyonlara yüklenmesi

Çeltik üreticisi Ünal Şeneloğlu'nun konuşması

Üreticilerden Fırat Battaloğlu'nun konuşması

Satılmış Demir'in konuşması Çeltik hasadına başlandı

Boyabat ilçesinde 33 köyde hasadına başlanılan çeltikte 20 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor

Türkiye'nin önemli çeltik ekim alanlarından Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni sezon hasadına başlandı.

İlçede toplam 24 bin dekar alanda ekimi yapılan ve üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak adlandırılan çeltikte, bu yıl 20 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, AA muhabirine, çeltik üreticilerinin bu yıl hem rekolte hem de fiyat bakımından beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Hasadın verimli başladığını vurgulayan Elmacı, "İyi bir fiyatla tüm üreticilerimizin yüzü gülecektir." dedi.

Elmacı, hasada başlayan üreticilere hayırlı bir sezon dileyerek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çeltik alımı yapılması konunda girişimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Çeltik üreticisi Ünal Şeneloğlu da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Çeltiğin kilogramının 3,60 lira civarında olmasını beklediklerini aktaran Şeneloğlu, "Çeltiğin fiyatı uygun, ancak girdi fiyatlarındaki artış daha fazla. Boyabat'ta iki tüccar var, onlar da Boyabat'ta üretilen çeltiklerin tamamını alma güçleri olmadığından, ilçe dışındaki tüccarlara vermek durumunda kalıyoruz. İnşallah ürünümüzü değerince satarız." diye konuştu.

Üreticilerden Fırat Battaloğlu da hava şartlarından ötürü sulama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen sezon iyi geçecek gibi gözüküyor. Şu an hasadımızı yapmaya başladık. Rekolte gayet iyi gözüküyor. Ancak randıman konusunda biraz sıkıntı var. Onun da nedeni hava şartları. Çünkü kuraklık maalesef randımanda düşüşe neden oldu. Sezonumuz hayırlı olsun."