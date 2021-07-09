Üye Girişi
Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi - Son Dakika

Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi

09.07.2021 17:46

Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçird Sinop'ta Karakum plajı açıklarında görünen bir cisim sahildeki vatandaşları korkuttu.

Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçird

SİNOP - Sinop'ta Karakum plajı açıklarında görünen bir cisim sahildeki vatandaşları korkuttu. Gördüklerini insan cesedine benzeten vatandaşlar polisi harekete geçirdi. Açıktaki cismin bağından kurtulmuş bir duba olduğu belirlendi.

Olay saat 17.00 sıralarında İl Özel İdaresi Karakum Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Denizde yüzmekte olan vatandaşlar açıkta gördükleri cismi insana benzeterek panikledi. Durum sahildeki görevlilere bildirildi. Açıkta ceset görüldüğü ihbarı üzerine deniz polisi olaya müdahil oldu.

Harekete geçen ekipler zodyak bot ile kısa sürede plaja gelerek cismin yakınında incelemede bulundu. Ardından sahile gelen deniz polisi cismin bir şamandıra olduğunu ve korkulacak bir şeyin olmadığını vatandaşlara bildirdi. Sahildekiler de bunun üzerine rahat bir nefes aldı.

Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti 22:24 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı 21:52 Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu 21:21 Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın 20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş 19:06 Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş
İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor         
22:36
U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu         
22:17
Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti Pfizer aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyüme şikayeti         
21:34
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 22:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement