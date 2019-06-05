Sinop'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada
58 dakika önce
Sinop'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kameradaSİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada
SİNOP - Sinop'un Türkeli
ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.
İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlar getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.
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