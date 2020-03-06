Sinop'ta cezaevinden izinli çıkıp dönmeyen hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta, cezaevinden izinli çıkan ve dönmeyen hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı.



İşlediği bir suç nedeniyle hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökhan D, cezasını çektiği Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktı.

İzin süresinin dolmasına rağmen dönmeyen Gökhan D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bostancılı Mahallesi'ndeki evinin önünde polis ekibince görülen ve yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçan Gökhan D'yi takibe alan polis, uzun süren kovalamacının ardından hükümlüyü ormanlık alanda yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Gökhan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.