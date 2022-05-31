Sinop'ta çiftçinin kaybolan inek ve buzağısını jandarma buldu

Sinop'ta, bir çiftinin kaybolan inek ve buzağısına jandarma ekiplerince beş günlük aramanın sonucunda ulaşıldı.

İl jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçe Kozcuğaz köyünde ikamet eden çiftçi N.A'nın ineği ile buzağısı beş gün önce kayboldu.

N.A'nın başvurusu üzerine jandarma ekiplerince inek ve buzağının kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dron destekli gerçekleştirilen beş günlük aramaların ardından ekiplerce bulunan inek ve buzağı çiftçi N.A'ya teslim edildi.

N.A. hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.