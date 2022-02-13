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Sinop'ta çıkan ev yangınında biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta çıkan ev yangınında biri çocuk 3 kişi yaralandı

13.02.2022 14:56
Sinop'ta çıkan ev yangınında biri çocuk 3 kişi yaralandı

??????? Sinop'un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

??????? Sinop'un Durağan ilçesinde bir evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çamlıca köyünde Ali Celil'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine Durağan Belediyesi itfaiye, sağlık ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında yaralanan Ali Celil, Kıymet Kocabaş ile 5 yaşındaki oğlu sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kıymet Kocabaş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ali Celil ise İstanbul'a sevk edildi.

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İtfaiye, Çamlıca, Yangın, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta çıkan ev yangınında biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta çıkan ev yangınında biri çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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