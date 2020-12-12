Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meydan köyünde Salih ve Kezban Yeni (76) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine, Erfelek Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangında, Kezban ve yürüme engelli eşi Salih Yeni yaşamını yitirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.