Son Dakika Haberleri: Sinop'ta çıkan hortum korkuttu
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Sinop'ta çıkan hortum korkuttu

40 dakika önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.

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Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.


İlçe açıklarında ortaya çıkan ve Dereköy mevkisi kıyısına kadar yaklaşan hortumu gören vatandaşlar, kamerayla hortumu görüntüledi.


Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Denizde ortaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya kadar ilerleyen hortum sonrasında gözden kayboldu. - SİNOP

Dereköy, Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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