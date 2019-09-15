Sinop'ta çıkan hortum korkuttu
31 dakika önce
Sinop'ta çıkan hortum korkuttuSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
Sinop'ta çıkan hortum korkuttu
SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
İlçe açıklarında ortaya çıkan ve Dereköy mevkisi kıyısına kadar yaklaşan hortumu gören vatandaşlar kamerayla görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Denizde ortaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya kadar ilerleyen hortum sonrasında gözden kayboldu.
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