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Sinop'ta çıkan hortum korkuttu

31 dakika önce

Sinop'ta çıkan hortum korkuttuSİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.

Sinop'ta çıkan hortum korkuttu

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.

İlçe açıklarında ortaya çıkan ve Dereköy mevkisi kıyısına kadar yaklaşan hortumu gören vatandaşlar kamerayla görüntüledi.

Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Denizde ortaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya kadar ilerleyen hortum sonrasında gözden kayboldu.

Sinop'ta çıkan hortum korkuttu

Ayancık, Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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