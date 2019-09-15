Sinop'ta çıkan hortum korkuttu
12 dakika önce
Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
İlçe açıklarında ortaya çıkan ve Dereköy mevkisi kıyısına kadar yaklaşan hortumu gören vatandaşlar, kamerayla hortumu görüntüledi.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Denizde ortaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya kadar ilerleyen hortum sonrasında gözden kayboldu.
(Yunus Celal Araz/İHA)
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