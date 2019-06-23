Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu
52 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.
Yangın, Sinop'un Sazlı
köyünde meydana geldi. Sabah
saatlerinde Haşim Köktürk'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenlerde dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden köylüler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Çıkan yangında 2 ev ile birlikte 2 ahır ve 1 ambar kül oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP
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