Son Dakika Haberleri: Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu
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Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu

52 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Sinop'ta çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Yangın, Sinop'un Sazlı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Haşim Köktürk'e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenlerde dolayı yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden köylüler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 2 ev ile birlikte 2 ahır ve 1 ambar kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Sazlı, Sinop, 3. Sayfa
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