Sinop'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sinop'ta iki katlı ahşap ev, yangın sonucu büyük çaplı hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lala köyünde Şerafettin Atıcı'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası büyük ölçüde hasar gören ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi ve ailesinin yangın sırasında dışarıda oldukları öğrenildi.