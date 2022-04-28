Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan hükümlü yakalandı

28.04.2022 15:13
Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan hükümlü yakalandı

Sinop'ta, cinsel taciz suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sinop'ta, cinsel taciz suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinsel taciz suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Ayancık ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinsel taciz suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Sinop, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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