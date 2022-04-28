Sinop'ta cinsel taciz suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta, cinsel taciz suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinsel taciz suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Ayancık ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinsel taciz suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.