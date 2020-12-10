Sinop'ta çocuklar güneşli havada eğlendi - Son Dakika

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı gençler ve çocuklar, kendilerine tanınan saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte, 20 yaş altı gençler ve çocuklar, 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkarak güneşli havada eğlendi.

Parkları sesleri ile şenlendiren çocuklara ebeveynleri eşlik etti.

Çocuklar ve bazı gençler de sahilde gezinti yaparak, bisiklet sürerek güzel havayı değerlendirdi.