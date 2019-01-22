Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim

Sinop'ta Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim

2 saat önce

Sinop'ta, emniyet ekiplerince çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sinop'ta Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim, System.String[]
Sinop'ta, emniyet ekiplerince çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve 138 personelin katıldığı uygulamada, daha önceden belirlenen alanlarda denetim yapıldı.

Denetimde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile 4 servis aracına mevzuatları ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.

Uygulamaların kent genelinde belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:24 Kaynak: AA

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