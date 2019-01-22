Sinop'ta Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim
2 saat önce
Sinop'ta, emniyet ekiplerince çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Sinop
'ta, emniyet ekiplerince çocukların korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve 138 personelin katıldığı uygulamada, daha önceden belirlenen alanlarda denetim yapıldı.
Denetimde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile 4 servis aracına mevzuatları ihlal ettikleri gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.
Uygulamaların kent genelinde belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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