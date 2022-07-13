İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesi Güzelkent köyü sahilinde bir kişinin amaç dışı bıçak ve muşta satışı yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA

Güzelkent, Jandarma, Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta çok sayıda bıçak ve muşta ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.