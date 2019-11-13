Son Dakika Haberleri: Sinop'ta çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla, toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla, toprağa verildi - Son Dakika

Sinop'ta çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla, toprağa verildi

6 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde inşaat halindeki binanın 2. katında çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sinop'ta çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla, toprağa verildi, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde inşaat halindeki binanın 2. katında çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybeden Damla Bade Kurt (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Erfelek ilçesi Bülbüllü Mahallesi'nde evinin yakınındaki inşaatı halindeki binanın 2. katında oyun oynayan Damla Bade Kurt, inşaat duvarının üzerine çökmesiyle duvarının altında kaldı. Küçük çocuk, çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarılarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Damla Bade Kurt için, ilçe merkezindeki Erfelek Büyük Camisinde cenaze namazı kılındı.


Cenazede, çocuğun yakınları, gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.


Damla Bade Kurt, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Bülbüllü köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - SİNOP

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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