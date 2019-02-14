Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Çukura Düşen İnek Kurtarıldı

Sinop'ta Çukura Düşen İnek Kurtarıldı

1 saat önce

SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta Çukura Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Durağan ilçesi Yeni köyünde otladığı sırada çukura düşen inek için sahibi Mahir Gökmen, jandarmadan yardım istedi. Köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, düştüğü çukurda sıkışan ineği çıkardı. Mahir Gökmen, "İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Çukura düştüğünü fark ettik. Ekipler geldi ve ineğimizi kurtardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: DHA

Durağan, Jandarma, AFAD, Güncel
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