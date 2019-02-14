Sinop'ta Çukura Düşen İnek Kurtarıldı
1 saat önce
SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı.
SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD
ve Jandarma
ekiplerince kurtarıldı. Durağan
ilçesi Yeni köyünde otladığı sırada çukura düşen inek için sahibi Mahir Gökmen, jandarmadan yardım istedi. Köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, düştüğü çukurda sıkışan ineği çıkardı. Mahir Gökmen, "İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Çukura düştüğünü fark ettik. Ekipler geldi ve ineğimizi kurtardı" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:54 Kaynak: DHA
Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor