Sinop'ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika

Sinop'ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti

24.03.2021 00:58
Sinop'ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir hafta içinde vaka oranı en çok azalan iller arasında açıkladığı Sinop'ta ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonuç verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir hafta içinde vaka oranı en çok azalan iller arasında açıkladığı Sinop'ta ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonuç verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak son hafta 100 bin nüfusta korona virüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı. Son bir hafta içinde nüfusa göre vaka oranı en çok artan iller Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. En çok azalan iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu. Sinop'ta İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan ilave tedbirler ve dinamik denetim süreci ile aşılama sonrası vakaların düşmeye başlaması vatandaşları sevindirdi.

Konuyla ilgili olarak Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Nisan ayına kadar kırmızı kategoriden çıkmak için vatandaşlara maske mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Vali Karaömeroğlu kırmızı rengin Sinop'a yakışmadığını belirterek Sinoplu vatandaşlara şöyle çağrıda bulundu:

"Bütün Sinoplu hemşirelerimizin bu kırmızı kategoriden çıkmak için desteğini bekliyoruz. Bu ancak birlikte kazanılabilecek bir savaş, kırmızı Sinop'a yakışmıyor. İnşallah el birliğiyle Sinoplularımızın duyarlılığı ile mavi kategorilere sarı kategorilere hep birlikte geçeceğiz. Tedbiri elden bırakmayalım, maske mesafe ve hijyene dikkat edelim. Nisan ayına kadar inşallah kırmızı kategoriden çıkmak için taviz vermeden, gevşemeden maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edeceğiz tedbiri elden bırakmayacağız."

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlar ise düşüşün sebebini yapılan denetimlere ve hava şartlarının kötü olmasına bağladıklarını söyledi.

Adnan Demir isimli vatandaş, "Ben bu düşüşün sebebini biraz hava koşullarına biraz da vatandaşların artık duyarlı olmasına bağlıyorum. Önceden bir ekmek almak için sokağa çıkıyorlardı ama artık çıkmıyorlar. İki günlük ekmeğini alıp millet evine gidiyor. Eskisi gibi aşırı bir kalabalık yok, maske mesafeye kuralına vatandaşlar uyuyor. Onun için düşüş erken başladı. Vatandaşların zorunlu olmadığı takdirde dışarı çıkmamalarını öneriyorum .Herkes maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmeli ki bir an önce kurtulalım bu virüsten" dedi.

Muammer Köroğlu adalı vatandaş, "Korona virüs vakalarının aşağı düşme nedeni Sinop'ta bireysel korunmaya biraz daha ağırlık veriliyor. Denetimler etkili oluyor. Alışveriş merkezlerindeki kalabalık yetkililer tarafından denetlendiği için etkili oluyor. Virüsün düşmesinin nedeni alınan tedbirlerdir" diye konuştu.

Hayri Çakmak, "Vatandaşların duyarlı olmasına bağlıyorum. Tedbirler daha iyi alınmaya başladı. Biraz daha hava şartları dolayısıyla insanlar evde olduğu için düşüş olmuştur. Aşılanmanın da önemli derecede etkisi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aleyna Orhan isimli vatandaş, "Sinop ili kapsamında yaşadığımız bu güzel küçük şehrimizde gayet iyi toparlanabileceğimizi düşünüyorum bu süreçte. Fakat daha işlek caddelerimizde daha iyi önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kafelerimizden restoranlarımızdan ziyade mağazalarımızda çok yoğunluk hakim hala. Daha iyi önlemler alınırsa daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bayram Ünlü adlı vatandaş, "Biz Sinoplu olarak kurallara uyuyoruz. Tedbirimizi alıyoruz evden çıkmıyoruz. Mümkün mertebe yabancılardan uzak duruyoruz. Akşamları evimizden çıkmıyoruz, misafir kabul etmiyoruz. Bu düşüşte denetimlerin de etkisi var. Gerek jandarmamız gerek polisimiz denetimi çok güzel bir şekilde yapıyor" dedi. - SİNOP

Fahrettin Koca, Twitter, Nisan, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sinop'ta denetimler sonuç verdi, vaka sayıları düşüşe geçti - Son Dakika


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