Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı

01.06.2022 13:07

Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde, su altından araç lastikleri, cam ve plastik şişeler, bakır ızgara gibi çok sayıda atık malzeme yüzeye çıkarıldı.

Sinop'ta, Türkiye Çevre Haftası kapsamında yapılan deniz dibi temizliğinde, su altından araç lastikleri, cam ve plastik şişeler, bakır ızgara gibi çok sayıda atık malzeme yüzeye çıkarıldı.

Kentte 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

İç liman mevkisinde yapılan temizlikte dalgıçlar tarafından su altından araç lastikleri, cam ve plastik şişeler, bakır ızgara, misina gibi eşyalar çıkarıldı.

"En basit ifadeyle facia"

Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Salih Livaoğlu, burada gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1-7 Haziran tarihlerinin artık Türkiye Çevre Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Hafta süresince bakanlıklarının koordinesinde farklı etkinlikler hayata geçireceklerini vurgulayan Livaoğlu, bu kapsamda ilk faaliyetlerinin deniz dibi temizliği olduğunu anlattı.

Dalgıçların deniz dibinden çıkardıkları atıkların kendilerini çok üzdüğünü belirten, Livaoğlu, şöyle konuştu:

"İşin açıkçası böyle bir tablo beklemiyorduk. Birkaç şey çıkar diye tahmin ediyorduk. Ama bu kadar kısa sürede böyle bir malzemenin çıkmış olması en basit ifadeyle facia. O yüzden tüm vatandaşlarımız bu konuyla alakalı duyarlı olsunlar. Denize pislik veya yabancı madde atan insanları uyarsınlar. Ayrıca denize zarar verenleri gördüklerinde il müdürlüğümüze şikayette bulunsunlar. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alacağımıza emin olsunlar."

"Çok sayıda maske var"

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Sıla Türkgöz ise su altındaki manzaranın üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Çalışması esnasında plastik ve cam şişelerin yanı sıra maske ile de çok karşılaştıklarını kaydeden Türkgöz, "Pandemi süresince maalesef insanlar kullandıkları maskeleri denize atmışlar. Elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. İnsanlarımızdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Dalgıçlarca karaya çıkarılan çöpler daha sonra Sinop Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek çöp ayrıştırma tesisine götürüldü.

Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı
Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı
Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı
Deniz dibinden bir kamyon çöp çıkarıldı

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Kaynak: AA

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