Sinop'ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı - Son Dakika

Sinop'ta Deniz Şehitleri için resim sergisi açıldı

Sinop Deniz Baskını'nın 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldıTersane mevkisinde bulunan Deniz Şehitleri Çeşmesi önünde açılan resim sergisi büyük ilgi gördü.

Sinop Deniz Baskını'nın 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı Tersane mevkisinde bulunan Deniz Şehitleri Çeşmesi önünde açılan resim sergisi büyük ilgi gördü. Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Limanına sığınan Osmanlı Filosuna, 30 Kasım 1853 günü Rus Filosunun saldırması sonucunda, 2 bin 800 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan 1853 Sinop Deniz Baskınının 167. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Sinop Deniz Baskınında şehit olan askerlerin ceplerinden çıkan paralar ile Tersane mevkiinde yaptırılan bugünkü adıyla "Şehitler Çeşmesi" önünde açılan resim sergisini gezdi. - SİNOP

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