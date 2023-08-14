Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi

Son Güncelleme: 14.08.2023 11:08

Sinop'ta Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi.
Sinop'ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola Sahili'nde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'nin ardından 17 yaşındaki Büşra Cinbe de hayatını kaybetti.
İnşaat ustası baba Şaban Cinbe (45), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmiş, 40 yaşındaki eşi Aynur Cinbe ve 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe'den de kötü haber gelmişti. Son olarak diğer kızları Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Sinop, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:59 FOX TV'nin yaz dizileri Kısmet ve Yaz Şarkısı için final kararı alındı
12:45 AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir
12:36 AK Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yorum: İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir
12:36 Dizinden sakatlanan Arda Güler bugün ameliyat olacak
12:31 Geleceği için kritik gün geldi çattı! Arda Güler bugün ameliyat olacak
12:24 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası vefat etti
12:17 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti
12:15 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:05 Son Dakika: Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain transferini KAP'a bildirdi
12:04 Nejat İşler, Fenerbahçe maçına otostop çekerek gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 13:03:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 4. acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement