Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Aileden 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Aileden 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:56

Sinop'ta denize giren 4 kişilik aileden Büşra Cinbe, boğulma tehlikesi geçirdiği denizde yaşamını yitirdi. Olayda, Büşra Cinbe'nin dışında diğer aile fertleri de hayatını kaybetti.

SİNOP'ta, denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik aileden 17 yaşındaki Büşra Cinbe de yaşam savaşını kaybetti
Olay, 31 Temmuz'da Çiftlik Sahili mevkisinde meydana geldi Şaban Cinbe (45), eşi Aynur Cinbe (40), kızları Gamze Cinbe (15) ve Büşra Cinbe serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İnşaat ustası Şaban Cinbe, eşi Aynur Cinbe ve kızı Gamze Cinbe, ekipler tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cinbe çifti ve kızları Gamze hayatlarını kaybettti. Büşra Cinbe ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Büşra Cinbe de bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Aileden 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Aileden 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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