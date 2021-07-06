Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğu kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğu cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Akliman sahilinde serinlemek için denize giren Gökhan Başkurt, bir süre sonra yanında bulunan 11 ve 15 yaşındaki biri kız iki çocuğuyla akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sahilde görevli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan baba ve 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, olay yerine gelen 2 ambulans kuma saplanınca 3 kişi bölgeye çağırılan diğer ambulanslarla hastaneye götürüldü.