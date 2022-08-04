Olay, saat 14.30 sıralarında Orman Kampı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası 17 yaşındaki C.A. serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar C.A.'yı denizden karaya çıkarttı. C.A., çevredekilerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Epilepsi hastası genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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