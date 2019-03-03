Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu
35 dakika önce
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu.
Sinop
'ta denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gerze
ilçesinde balık barınağı içinde denizde bir ceset gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü
Deniz Şubesi ekiplerince denizden çıkartılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA
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