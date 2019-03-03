Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

35 dakika önce

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gerze ilçesinde balık barınağı içinde denizde bir ceset gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi ekiplerince denizden çıkartılan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Gerze, Sinop, Güncel
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