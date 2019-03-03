Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu

37 dakika önce

Sinop'un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sinop'ta Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Sinop'un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Şahsın denize düşerek boğulmuş olabileceğini tahmin ediliyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Gerze, Sinop, 3. Sayfa
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