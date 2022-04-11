Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu

11.04.2022 17:37

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu

SİNOP - Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sinop'un Karakum mevkisinde meydana geldi. Denizde erkek cesedine rastlandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgalarla plaja sürüklenen ceset, sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası öldüğü anlaşıldı. Çevrede yapılan incelemeler sonrası aracının dörtlülerini yakıp kayalıkların bulunduğu alana gittiği, burada gezinirken ayağının kayarak denize düştüğü anlaşıldı. Vücudunda yapılan ilk inceleme sonrasında kafatasında kanama olduğu görülürken, düşmenin etkisiyle kafasını taşa çarptığı, aldığı yarayla da denizden çıkamadığı anlaşıldı. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte isminin Fevzi Köker olduğu öğrenilirken, yakınlarına haber verilmesi üzerine olay yerine gelen oğlu gözyaşlarını tutamadı.

Ceset, olay yerinde savcının incelemesi sonrası tabuta konularak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fevzi Köker'in yaklaşık 3 saat önce düştüğü tahmin ediliyor.

Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu
Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu, oğlu gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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