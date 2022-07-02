Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkisinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor - Son Dakika

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