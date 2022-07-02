Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor - Son Dakika
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Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor

02.07.2022 13:45

Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor Sinop'un İnceburun mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor

SİNOP - Sinop'un İnceburun mevkiinde denizde erkek cesedi bulundu. Kastamonu'nun Küre ilçesindeki kayıp kiş olmasından şüpheleniliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında İnceburun deniz feneri mevkisinde kayalıklarda ceset olduğu ihbar edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Olay Yeri ekipleri ve savcı gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu.

Cesedin Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Recep Bakırcı(22)'ya ait olmasından şüpheleniliyor. Geçen yıl yaşanan selde Kastamonu'daki kayıp cesetlerin Sinop'a sürüklenerek aynı bölgeden çıkması, ihtimalleri güçlendiriyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde erkek cesedi bulundu: Küre'deki kayıp olmasından şüpheleniliyor - Son Dakika
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