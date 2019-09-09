Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama çalışmasına devam edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi.

İlçede dün arkadaşlarıyla serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yacızı'yı arama çalışmaları İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca sürdürüldü.



Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterin de destek verdiği arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamadı.



Ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi.



Bu arada boğulma tehlikesi geçiren diğer iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sinop'un Ayancık ilçesinde Çamurca Plajı'nda denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarılmış, Özay Yacızı ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.