Sinop'ta denizde kopmuş bacak gördü iddiası
1 saat önce
Sinop'ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:30 Kaynak: İHA
'ta denize giren bir kişinin denizde kopmuş bacak gördüğünü iddia etmesi üzerine güvenlik güçleri araştırma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Yuvam
Plajı'nda serinlemek için denize giren bir vatandaş denizin içinde kopmuş bacak gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Olay ise sahilde kısa süreli paniğe yol açtı. - SİNOP
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