Sinop'ta denizde 'kopmuş insan bacağı' iddiası araştırılıyor
1 saat önce
SİNOP'ta denizde kopmuş insan bacak olduğu iddiası üzerine bölgede güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
SİNOP'ta denizde kopmuş insan bacak olduğu iddiası üzerine bölgede güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı. Arama çalışmalarında kopmuş bacağa ait bir iz bulunamadı.
Kentte yer alan Yuvam
Plajı'nda serinlemek için denize giren bir kişi, çevredekilere su yüzeyinde kopmuş insan bacağı gördüğünü söyledi. Durum, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ile polis ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından kopmuş bacağa ait biz ize ulaşılamadı. Soruşturma sürüyor.
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