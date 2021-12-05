Sinop'ta "denize araç uçtu" iddiası - Son Dakika

Sinop'ta "denize araç uçtu" iddiası

Sinop'un Ayancık ilçesinde, vatandaşlar tarafından "denize araç uçtuğu" iddiası üzerine ekipler harekete geçti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, vatandaşlar tarafından "denize araç uçtuğu" iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Ayancık İskelesi'nde vinç yardımıyla çıkarılan aracın, 11 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde kaybolan araçlardan biri olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede bir vatandaş tarafından iskele yakınlarında "denize araç uçtuğu" ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İskelede deniz yüzeyinde görülen aracın alınması için bölgeye Ayancık Belediyesine ait vinç getirildi. Vinç yardımıyla denizden çıkarılan aracın, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan araçlardan biri olduğu ortaya çıktı. Çevredeki vatandaşlar, bunun üzerine rahat bir nefes aldı. Denizden çıkarılan araç, daha sonra selde bulunan araçların bulunduğu eski Kereste Fabrikası mevkiine götürüldü. - SİNOP

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