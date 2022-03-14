Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı

14.03.2022 13:30
Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı

Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta dengesini kaybederek denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kent iskelesinde yürüyüş yapan Ayşe T. dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yaralı olarak denizden çıkarılan Ayşe T. sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi İstanbul Tabip Odası'nın Taksim'deki basın açıklamasına izin verilmedi Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinde yangın

Sahil Güvenlik, Polis, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:35:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta denize düşen kadın polis, ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement