Sinop'ta denize düşen kişiyi Vali Karaömeroğlu ve vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gümüş, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çay bahçesinde oturan ve Gümüş'ün denize düştüğünü gören Vali Erol Karaömeroğlu ve vatandaşlar, elinden tutarak yaşlı adamı sudan çıkardı.

Alınan bilgiye göre, 72 yaşındaki Halil İbrahim Gümüş , balıklara yem vermek için Tersane bölgesindeki bir çay bahçesinin ön tarafındaki sahile geldi.

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