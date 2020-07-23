Sinop'ta denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Kimlik tespitleri yapılmaya çalışılan gençlerin hastanede duran kalplerinin çalıştırıldığı ancak sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ve deniz polisi ekiplerince müdahale edilen gençler, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

Akliman sahilinde, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, serinlemek için denize girdi.

Sinop 'ta serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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