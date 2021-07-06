Sinop'ta denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Sinop'ta denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kurtarmaya gelen 2 ambulans kuma saplandı

SİNOP - Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 1'i hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akliman sahiline giden Gürkan Başkurt ve 2 arkadaşı serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si sahile geri çıkabildi. Gürkan Başkurt ise bir süre denizde kayboldu. Orada bulunan yakınları da bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaranlar ve deniz polisinin katılımıyla yapılan aramada Başkurt kısa sürede bulunarak denizden çıkartıldı.

Bilinci açık olan Başkurt ardından 112 acil servis ambulansına alındı. Ambulans kumlu zeminde ilerleyemeyince olay yerine yeni bir ambulans geldi. Gelen ikinci ambulans da ilkinin kaderini yaşayarak zeminde ilerleyemedi. Vatandaşlar ve polis ekiplerinin ambulansı itme ve altına destek koyma gibi çabaları da boşa çıktı. Boğulma tehlikesi geçiren Gürkan Başkurt için olay yerine üçüncü ve dördüncü ambulanslar da geldi.

Başkurt, gelen üçüncü ambulansa taşınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.