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Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedi bulundu

2 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 arkadaşıyla denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı'nın cesedi bulundu.

Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedi bulundu, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde 3 arkadaşıyla denize giren ve kaybolan 18 yaşındaki Özay Yazıcı'nın cesedi bulundu.

Sinop'un Ayancık ilçesi Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda denize giren ve akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi kurtarılmış, Özay Yazıcı ise akıntıya kapılmıştı. Sinop Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçları tarafından günlerdir aranan Özay Yazıcı, bu sabah Ayancık Altınköy mevkisinde kayalara sıkışmış halde bulundu.

Kayalıklarda bulunan Özay'ın cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkartılarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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