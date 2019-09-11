Son Dakika Haberleri: Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

1 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.


Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları kapsamında 3 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18) cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce ilçenin Altınköy mevkisinde kayalara sıkışmış halde bulunan Yazıcı'nın cesedi, sudan çıkartılarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayancık ilçesinde 8 Eylül'de serinlemek için denize giren üç kişiden ikisi kurtarılmış, akıntıya kapılan Özay Yazıcı ise kaybolmuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Ayancık, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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