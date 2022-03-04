Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı

04.03.2022 10:19
Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı

Sinop'ta bir kuaförün kullandığı depoya kırık camdan girerek eşyaları çalan kişi yakalandı.

Sinop'ta bir kuaförün kullandığı depoya kırık camdan girerek eşyaları çalan kişi yakalandı.

Sinop'un kent merkezinde 1 Mart günü ortaya çıkan, bir kadın kuaförünün depo olarak kullandığı dükkanın camının kırılarak içeriden malzeme çalan şahıs, emniyet güçlerince yakalandı. Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl merkezinde bulunan bir kuaföre ait depoda gerçekleşen mala zarar verme olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce, kamera araştırmaları ve saha çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştiren şahıs, tespit edilerek yakalanmıştır. Söz konusu hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Yakalanan şüpheli hakkında tahkikat işlemleri yürütülmekte olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sinop, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı - Son Dakika
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