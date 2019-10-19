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Son Dakika Güncel Sinop'ta dernekler denetlenecek

Sinop'ta dernekler denetlenecek

30 dakika önce

Sinop İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, Sinop genelindeki 432 derneğin denetleneceğini bildirdi.

Sinop'ta dernekler denetlenecek, System.String[]

Sinop İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, Sinop genelindeki 432 derneğin denetleneceğini bildirdi.


Taşkan yaptığı açıklamada, kentte 432 derneği denetleyeceklerini ifade ederek, derneklerin denetim öncesi eksiklerini gözden geçirmelerini istedi. Kentte bu yıl dört derneğin daha açıldığını ifade eden Taşkan, "Dernek yönetimleri, denetim öncesinde Dernekler Kanunu ve yönetmeliklere göre belirtilen ceza ve ceza uygulamalarını dikkate alarak defter ve kayıt işlemlerini usulüne uygun olarak tutmaları ve eksiklerini tamamlamaları gerekiyor. Yapılan denetimlerde idari yaptırım cezalarının yanı sıra yasalara aykırı durumlardan dolayı adli cezalarda söz konusu oluyor. Ayrıca derneklerin defter tutma esaslarına riayet etmeleri de gerekiyor. En çok karşılaştığımız sorunların başında yetki belgesi konusu. Yönetim kurulu haricinde hiçbir üye şahsi olarak dernek adına gelir toplayamaz. Ancak yönetim kurulu kararıyla düzenlenen yetki belgesi ile dernek üyeleri gelir toplayabilir. Dernekler, bu hususlara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
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