Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı

01.03.2022 14:10
Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı

Sinop İl Dernekler Müdürü Nurdan Taşkan, derneklerin nisan ayı sonuna kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

Sinop İl Dernekler Müdürü Nurdan Taşkan, derneklerin nisan ayı sonuna kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini bildirdi.

Taşkan, gazetecilere, il genelinde 435 derneğin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Dernekler Kanunu'na göre derneklerin yıl sonu itibarıyla beyanname verme zorunlukları bulunduğunu vurgulayan Taşkan, şunları kaydetti:

"Şifresi olmayan dernekler, İl Dernekler Müdürlüğüne başvurarak DERBİS şifresi alabilir. Aldıkları şifre ile sistem üzerinden beyannamelerini doldurabilirler. Aksi taktirde beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine Dernekler Kanunu'nun 32. maddesine göre 2 bin 356 lira idari para cezası uygulanacaktır."

YORUMLAR
500
Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı Boz: 'Yeşilay varsa hayat var' Boz: 'Yeşilay varsa hayat var'

Nisan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta derneklere beyanname uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement