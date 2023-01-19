Dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı

19.01.2023 21:33

Sinop'un Boyabat ilçesinde dershaneye giden kız öğrenciyi, sahipsiz köpeklerin saldırısından mahalle sakinleri kurtardı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde dershaneye giden kız öğrenciyi, sahipsiz köpeklerin saldırısından mahalle sakinleri kurtardı.

Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Hilal Karakuş, sabah saatlerinde dershaneye gitmek için evinden çıktı. Karakuş, bir süre sonra karşılaştığı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Genç kızın çağlıkları üzerine gelen mahalle sakinleri, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Köpeklerin saldırısı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Hilal Karakuş, AA muhabirine, evden biraz uzaklaştıktan sonra köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Köpeklerden kurtulmak için kaldırıma çıktığını anlatan Karakuş, "Ancak köpekler bir anda beni hedef seçti. Olduğum yerde durdum, daha sonra köpeklerden biri bana dokununca kaçmak istedim ama çok oldukları için kaçamadım. Yoldan geçen bir kişi beni kurtardı." dedi.

Köpeklere müdahale eden mahalle sakinleri Hakkı Özdemir de sabah işe gitmek için evden çıktığını belirterek, "Bir kız çocuğunun telefonla görüşerek geldiğini gördüm, köpekler ona doğru hareketlendi ve saldırdılar. Kızımıza yardımcı olmak maksadıyla köpeklerin önüne atladım ve kurtardım. Biz olmasaydık daha kötü durumlar yaşanabilirdi. İnşallah bir daha böyle durumlarla karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şikayet üzerine gelen Boyabat Belediyesi ekipleri, mahallede bazı hayvanseverler tarafından yapılan köpek kulübelerini kaldırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dershaneye giden genç kız, köpeklerin saldırısına uğradı Dershaneye giden genç kız, köpeklerin saldırısına uğradı Sinop'ta başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı Sinop'ta başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:22 Arda Güler saha dışında da hızlı çıktı! Sosyal medyadan takipleştiği kişi büyük ses getirdi
11:08 Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolü paylaştığı Adım Farah dizisinden ilk kare geldi
11:04 Sıfır otomobil alan vatandaş aracın içindeki bazı detayları görünce çılgına döndü
10:56 Umreden dönen Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz hamle! Anadolu turuna çıkıyor
10:52 Oğlunun fotoğrafı sonrası Binali Yıldırım Twitter'da TT oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
10:26 Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Altının gram fiyatı 1.167 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta! İşte yıldız golcünün İstanbul'da olacağı saat ve sözleşme detayları
10:42 Serenay Sarıkaya'dan Mert Ramazan Demir'e özel hayat sorusu soran muhabire tepki: Mert'i sana yedirmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2023 11:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement